«Безвкусица»: Мария Погребняк вновь расстроила поклонников своим нарядом

Сегодня, 08:24

Жена известного футболиста Павла Погребняка поделилась новой фотографией. Подписчики негативно отреагировали на публикацию звезды, заявив, что Мария Погребняк снова расстроила их своим нарядом, который она сшила сама.

«Всем сладких снов праздники это очень хорошо, но они выбивают из колеи. Не могу до сих пор настроиться на работу. У кого так же?» - так Мария Погребняк прокомментировала свою новую публикацию. Но внимание подписчиков привлекла не тема для обсуждения майских праздников, а очередной странный наряд звезды. На фотографии Мария Погребняк изображена в платье, которое она сшила сама. Странное сочетание несочетаемого создают впечатление о том, что жена известного футболиста Павла Погребняка не обладает ни вкусом, ни мастерством шитья.

Об этом упомянули подписчики звезды в комментариях. Они считают, что данный наряд «безвкусица», а платья, которые создаёт Мария Погребняк, носит, скорее всего, только она одна. Также одна из фанаток заподозрила, что Мария носит накладные локоны. Но другие поклонники стали утверждать, что 29-летняя звезда выглядит великолепно, а платье является уникальным.