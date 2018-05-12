34-летняя Виктория Лопырёва решила вспомнить молодость и посетила школьную дискотеку

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На своей странице в социальной сети телеведущая выложила фотографию со школьной дискотеки. Подписчики возмутились тому, что 34-летняя Виктория Лопырёва может делать на таком мероприятии для младших поколений.

Новая публикация удивила поклонников известной телеведущей спортивных каналов. На снимке Виктория Лопырёва запечатлена со своей школьной подругой Инной Жирковой. Судя по тому, как девушки позируют и смотрят на камеру, можно предположить, что они были уже навеселе.

В комментариях подписчики возлюбленной Николая Баскова были удивлены такому поведению 34-летней знаменитости. Одна из поклонниц написала: «А что две 35-летние тёти, делают на школьной дискотеке?». Некоторые же, наоборот, были бы не против, если б Виктория Лопырёва посетила их местную школьную дискотеку.