Невзоров: Волочкова похожа на самку гиббона

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Такое мнение скандальный небезызвестный журналист высказал на телепроекте "Невзоровские среды".

По его словам, Волочкову можно сравнить с самкой гиббона, над которой поиздевались павианы. Других пояснений подобного поведения женщины у Невзорова не появилось. На данный момент сама Волочкова пока никак не отреагировала на реплики публициста.

Балерина не раз заявляла, что умеет игнорировать различные слухи, которые крутятся вокруг неё. Она часто бывает на отдыхе, живёт себе в удовольствие, не собираясь ничего изменять.

В социальной сети Instagram можно часто видеть её новые опубликованные фотографии, на которых видна отличная растяжка. Шпагаты Волочковой не раз комментировали критики, но танцовщица не обращает на это внимания.