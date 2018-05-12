Постаревшую Ольгу Бузову с фиолетовыми волосами назвали Бабой Ягой

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Ольга Бузова опубликовала фотографию в новом образе, однако подписчикам он не понравился. Многие фанаты удивлены, как красивая девушка сумела «превратиться в Бабу Ягу».

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, где она позирует рядом с несколькими букетами цветов. Девушка вновь предстала в топе из коллекции «Она не боится», новых очках, а также с косами с фиолетовым канекалоном. Однако прическа показалась фанатам не очень удачной идеей, так как цвет сильно состарил певицу. Кроме того, многим не понравился выбор очков, которые неудачно смотрелись с ее формой лица.

Поклонники отметили, что певица сфотографировалась неудачно. Из-за освещения она выглядит уставшей, а фиолетовые оттенки помады и волос делают ее «похожей на Бабу Ягу». Фанаты просят вернуть естественный цвет волос и светлые оттенки помады, ведь красивая девушка сама выставляет себя в невыгодном свете.