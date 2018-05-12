Очень длинные пальцы сестры Ольги Бузовой вызвали недоумение её поклонников

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Анна, сестра популярной певицы Ольги Бузовой, рассказала подписчикам о том, как у неё проходят подготовки к съемкам. Она упомянула о своём стилисте, которая «колдует» над образами девушки, а её неестественно длинные пальцы стали объектом для пристального внимания подписчиков.

Свою публикацию в Instagram Анна начала с того, что давно не принимала участия в съемках: «Я аж соскучилась по приготовлениям, переодеваниям и звукам вспышки». На снимке она сидит в серой кофте за рулём немецкого автомобиля. Не забыла она и о своём стилисте, которая заботится о внешнем виде Бузовой перед камерами. Анна поделилась тем, как проходит их общение. В большинстве случаев девушка просто просит сделать её красивой. Сам процесс она назвала «колдовством», которое длится около часа. В конце публикации она акцентировала внимание на серьгах в форме сов, которые видно на снимке.

Поклонники Бузовой назвали её образ великолепным и манящим, и не забыли отметить сходство с её сестрой Ольгой. Однако более пристального внимания заслужили пальцы девушки, которые на снимке выглядят удивительно длинными. В комментариях решили задать вопрос о том, что с ними случилось.