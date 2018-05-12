Олег Газманов выступил в Донецке в честь Дня Республики

Сегодня, 08:20

Российский певец Олег Газманов в одной из социальных сетей опубликовал пост, где рассказал о том, как проходят его гастроли. Еще до начала концерта в Донецке артиста попросили спеть те, кто ожидал мероприятие.

На своей странице в Instagram Газманов опубликовал видеозапись незадолго до начала концерта в Донецке. Певец вышел на сцену для подготовки к выступлению, но на стадионе уже были люди, которые попросили его спеть. Олег не оставил просьбу без внимания и исполнил песню «Никогда не проси» со своего нового альбома «Жить так жить». Публика встретила его решение с восторгом, что отмечает и сам исполнитель. Он был несколько удивлён восторгу во время репетиции и находился в ожидании самого концерта.

В комментариях к опубликованной видеозаписи подписчики выразили признательность артисту. Поклонники Газманова рассказали, что с радостью бы посетили Донецк, чтобы оказаться на его концерте, а также предложили ему посетить их города. Но нашлись и те, кто посчитал всё мероприятие простым пиаром. По их мнению, многие артисты отказываются выступать в Донецке, и Газманов удачно привлёк к себе внимание.