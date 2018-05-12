Бывшая невеста Тимати в Каннах удивила неестественной упругостью груди

Сегодня, 08:12

Бывшая девушка Тимати Алёна Шишкова посетила Каннский кинофестиваль. Она поделилась снимком с мероприятия, чем вызвала обвинения со стороны поклонников в неестественности груди.

Снимок, опубликованный моделью в Instagram, незамедлительно вызвал реакцию среди её подписчиков. Многие обратили внимание на грудь Алёны, отметив её неестественную упругость, которая так и бросается в глаза. Направленность груди в разные стороны, а также схожесть с надутыми шарами стали поводом для обсуждения в комментариях к фотографии.

Фанаты модели поспешили отметить внешний вид Шишковой в лучшую стороны, восхищаясь её нарядом и взглядом. Те, кто старался найти в образе модели минусы, стали рассматривать её предыдущие снимки. На них они заметили разницу в форме груди Алёны, доказывая факт того, что девушка обращалась за помощью к пластическому хирургу. Многие посчитали, что раз она решила вставить силиконовые имплантаты, то могла позаботиться о том, чтобы всё выглядело более естественно.