Мария Кожевникова призналась в минусах своей наследственности

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Известная героиня сериала «Универ» призналась своим подписчикам в некоторых минусах, которые она унаследовала от своего отца. Мария Кожевникова страдает от постоянного желания за всех заступиться.

В социальной сети актриса поделилась комментарием своей коллеги Алисы, которая написала на сложный характер Марии Кожевниковой, она всегда приходит на помощь. Девушка вспомнила, как героиня сериала «Универ» заступилась за неё перед будущим руководителем и укрыла от непогоды.

В комментариях Мария Кожевникова призналась, что ей приятно слышать подобные слова благодарности спустя 10 лет со дня последней встречи с Алисой. Она рассказала, что черта спасителя досталась ей от отца, но часто она страдала от своей наследственности, которая выражалась в желании за всех заступиться. По этой причине её часто недолюбливали, называя «выскочкой». Но актриса считает, что бороться за справедливость не стыдно, а почётно.

Поклонники Марии Кожевниковой поддержали её и признались, что давно заметили данную черту кумира. Они считают, что таких людей как их кумир должно быть больше, ведь они всегда помогут и не пройдут мимо тех, кто нуждается в помощи.