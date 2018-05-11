Ксения Собчак разочаровала подписчиков, показав отсутствие патриотичности

Вчера, 23:07

Новая публикация Ксении Собчак вызвала бурю негативных комментариев. Красивая фотография природы Италии вновь заставила подписчиков звезды считать, что ей не хватает патриотичности, чтобы любоваться пейзажами России.

«Хранители юга, Тиреллы, снимались именно в этих садах Севильи. Очень красиво», - так Ксения Собчак прокомментировала новую фотографию со своего путешествия в Италию.

Подписчики стали критиковать звезду из-за новой публикации. Во-первых, как они заметили, что Ксения Собчак перепутала имена семейств из популярного сериала «Игра Престолов». Ведь хранителями Юга были не Тиреллы, а Мартеллы, как поправила кумира одна из поклонниц. Но большинство сообщило о том, что телеведущая разочаровала подписчиков, показав отсутствие патриотичности. Именно по этой причине, как они считают, Ксения выкладывает фото, сделанные на заграничных курортах, а не в красивых уголках России. Фанаты начали советовать замечательные места для отдыха в родной стране, например, Алтай. Кроме этого, одна из поклонниц заметила, что соломенная шляпа, которую надела звезда, не подходит её «утончённому стилю».