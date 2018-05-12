Анна Седокова опозорила «слюнтяя» Егора Крида из-за шоу «Холостяк»

Бывшая солистка «золотого» состава украинской женской поп-группы «ВИА Гра» опозорила коллегу по сцене. Главного героя шоу «Холостяк» артистка назвала нерешительным и безынициативным. В комментариях к особому посту в Instagram поклонники даже назвали Крида «слюнтяем».
В социальной сети Анна Седокова поделилась рекомендацией с подписчиками, в которой посоветовала прочесть полную версию ее мнения по поводу личности Егора Крида.
В тексте своих раздумий сексуальная брюнетка рассказала, что негативно оценивает проект «Холостяк», поскольку он не дает мужчине быть завоевателем и добиваться девушку. Все наоборот в этой ситуации и прекрасные красавицы самостоятельно проявляют инициативу в отношении единственного парня.
Подытожить свои мысли Анна решила своими ориентирами в отношениях с мужчинами.