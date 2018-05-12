Анна Седокова опозорила «слюнтяя» Егора Крида из-за шоу «Холостяк»

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Бывшая солистка «золотого» состава украинской женской поп-группы «ВИА Гра» опозорила коллегу по сцене. Главного героя шоу «Холостяк» артистка назвала нерешительным и безынициативным. В комментариях к особому посту в Instagram поклонники даже назвали Крида «слюнтяем».

В социальной сети Анна Седокова поделилась рекомендацией с подписчиками, в которой посоветовала прочесть полную версию ее мнения по поводу личности Егора Крида.

«Анна Седокова о том, почему мужчины больше не хотят быть сверху, куда исчезли цветы, и почему в этом виноват «Холостяк» - название провокационной статьи певицы.

В тексте своих раздумий сексуальная брюнетка рассказала, что негативно оценивает проект «Холостяк», поскольку он не дает мужчине быть завоевателем и добиваться девушку. Все наоборот в этой ситуации и прекрасные красавицы самостоятельно проявляют инициативу в отношении единственного парня.

«Девочки смущаются говорят, что раньше с ними такого не случалось, что это за ними всегда ухаживали, а теперь вот так. И начинают «действовать и завоевывать», - пишет Седокова.

Подытожить свои мысли Анна решила своими ориентирами в отношениях с мужчинами.

«Я отказываюсь бороться за мужчину, отказываюсь постоянно быть сверху, потому что я – женщина. Я не охотница. Я хочу любить и растворяться, быть нежной и страстной, я хочу смотреть на своего мужчину снизу вверх», - написала сексуальная певица.