Брекеты сделали неузнаваемой супругу Никиты Преснякова

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В сети пользователи не узнали жену Никиты Преснякова. Алена Краснова удивила всех своей одеждой и брекетами.

Супруга Никиты Преснякова решила провести смелый эксперимент над своей внешностью, однако полученный результат оказался весьма неоднозначным. Алена Краснова всегда была олицетворением сексуальности и стиля, а вот теперь она одевается в мешковатые наряды, которые скрывают ее фигуру. К тому же девушка решила исправить свои зубы и теперь носит брекеты. Волосы же теперь выкрашены в сиреневый цвет, что не понравилось многим из-за своей неестественности.

Такой внешний вид звезды не всем пользователям пришелся по вкусу, многие заподозрили ее в том, что Краснова находится в положении. Хотя были и такие пользователи, которые восприняли новые изменения жены Преснякова достаточно положительно, считая их милыми.

Напомним, что звезды в последнее время все чаще проводят эксперименты над своей внешностью, которые не всегда заканчиваются хорошо. Так, Ольга Бузова решила изменить свои брови, но это вызвало только смех со стороны пользователей. Даже поклонники певицы очень скептически отнеслись к такому «преображению».