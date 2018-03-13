Анастасия Волочкова заявила, что со смертью Олега Табакова ушла целая эпоха

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Известная балерина уже несколько дней находится с концертом в Литве и только недавно узнала о смерти легендарного актера и режиссера Олега Табакова. Знаменитость поспешила выразить слова соболезнования семье актера и его поклонникам.

Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала черно-белую фотографию Олега Табакова в молодые годы, по которой написала: «И к нам сюда пришла печальная весть...Уходит эпоха, умер великолепный актер. Нет слов, только скорбь. Прощайте, Олег Павлович... Ваши роли останутся с нами навсегда». К словам скорби присоединились и подписчики Волочковой, которые в трудную минуту не стали критиковать саму балерину.

«Какой красивый мужчина.. светлая память! Великие таланты, великие шедевры», «Выражаю искреннее соболезнования родным и близким», «Уходят люди самые яркие и талантливые наши актёры», «Ушёл учитель! Ушла эпоха! Незаменимый! Скорбим», - комментировали интерне-пользователи.