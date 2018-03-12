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Вокалистка "Время и Стекло" поразила своей эротической фотографией

Вчера, 23:52

Певица Надежда Дорофеева порадовала своих фанатов-мужчин эротически снимком. На новой фотографии она предстала в полуобнаженном виде, показав розовые трусы.

Вокалистка «Время и Стекло», ведущая проекта «Голос» на ТВ Надежда Дорофеева удивляет поклонников не только музыкой. Теперь она решила осчастливить их, выложив в Сеть «горячий» снимок, где демонстрирует свою «пятую точку», которая едва скрыта нижним бельем. Изображения Дорофеева сделала в одесской гостинице, где находилась со своей группой и дала концерт.

На фото Надежда находится спиной к объективу. Кадр она подписала такими словами: «Ну, привет». Многие подписчики подвергли певицу критике за такой пост, считая, что она подает плохой пост подрастающему поколению, ведь те стали более активно следить за ее жизнью и творчеством.


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