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Екатерина Гордон намерена помогать Насте Рыбке

Сегодня, 08:15

Бывший претендент на пост президента России Екатерина Гордон готова стать на защиту Насти Рыбки и Алекса Лесли, которые томятся в тайской тюрьме. Соответствующее заявление она опубликовала в Twitter.

По ее словам, аккаунт участницы секс-скандала на московской набережной взломан, в связи с чем она намерена оказывать помощь узникам информационно, а также потому, что «люди не должны исчезать просто так». На одном из сайтов Гордон обнародовала послание Рыбки и Лесли, отмечавшего, что ранее произошла якобы операция спецслужб РФ по выселению Насти и Алекса в РФ из Таиланда, после чего их должны были осудить и отправить за решетку. Тот же представитель сообщает, что США тоже обладают своим интересом к данному делу.

Настю Рыбку, Алекса Лесли и нескольких участников секс-тренинга задержали в Таиланде за незаконные проведения подобных мероприятий. Гордон прежде собиралась помогать информатору WADA Родченкову.


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