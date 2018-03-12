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Мария Лиман "переборола" многодетную оппонентку из Ростова

Вчера, 22:56

Секс-звезда Ростова Мария Лиман поскандалила с матерью троих детей, также проживающей в донской столице. Виной всему якобы роман модели с экс-мужем соперницы.

Как утверждает многодетная мать, Лиман будто бы увела ее гражданского супруга, являющегося ростовчанином и хорошим товарищем знаменитости. Женщина публиковала в интернете посты, в которых угрожала Марии, чем только огорчила модель. Лиман для защиты призвала армию своих почитателей, которые в свою очередь создали в соцсетях сообщество поддержки, размещая там разоблачительные сведения касательно клеветницы. Мария тоже не остается в стороне: она называет оппонентку дамой легкого поведения, которая рожает от каждого богатого человека.

В итоге в «схватке» победила Мария Лиман. Ее противнице пришлось удалить свой аккаунт после нападений фанатов звездной модели.


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