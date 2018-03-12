Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги

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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оказался в больнице с переломом ноги. Травму молодой парень получил на тренировке по экстремальному виду спорта.

Недавно сам Никита Пресняков написал в социальной сети о том, что находится в больнице с возможным переломом ноги. Эту травму он получил во время тренировки по катанию на скейтборде. После этого молодой человек обратился за помощью к медикам, но те посоветовали ему постельный режим и прикладывание примочек к ноге, так как там увидели лишь растяжение. После проведенных процедур Никите не стало легче, и он снова пришел к докторам.

В этот раз его госпитализировали и сделали более тщательное обследование. По последним данным, у наследника Пугачевой вполне есть вероятность перелома. Пресняков сейчас под наблюдением врачей, позже станет ясно более четко о диагнозе.