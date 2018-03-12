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«Плач Ярославны»: Лена Миро шокирована интервью Собчак для Tatler

Сегодня, 20:35

Лена Миро стала первой публичной личностью, которая прокомментировала последнее интервью Ксении Собчак для Tatler. Блогер была шокирована прочитанным.

 Издание Tatler не имеет политической направленности, однако даже повидавшая виды Миро не была готовой к «такой» Собчак. По мнению обозревательницы, озаглавить длинное интервью можно только как «плач Ярославны». Миро утверждает, что знакомая обстановка гламура позволила кандидату в президенты России сбросить с себя маску, а получилось это: «Основу личности Ксении составляет неудовлетворённость жизнью. Несмотря на весь её гламур, известность…Собчак - заурядная баба, которой всегда плохо…Таких баб -- как грязи…На протяжении всего интервью Собчак только и делает, что жалуется».

Следует отметить, что Лена Миро не далека от правды. Ксения Собчак пожаловалась буквально на каждый год своей жизни от самого рождения. Ей не нравились должность её папы, из-за которой в семье не было денег, а с Ксенией не хотели дружить, квартиры в Москве и Санкт-Петербурге, без пяти минут муж миллиардер, «мать-тиран», политика и переизбыток и недостаток денег. Такую открытость Миро приняла за слабость, которую потенциальный президент должен был искоренить в начале своей предвыборной кампании. Исходя из обзора известного блогера, Ксения Собчак, дав интервью перед выборами, «похоронила» свою политическую карьеру.


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