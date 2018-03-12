На шоу "Холостяк" к Криду явилась беременная женщина

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На реалити-шоу "Холостяк" к Егору Криду пришла нижегородка в положении. Известный исполнитель попросил её вернуться домой, переживая за её здоровье.

Анжелика Молькова считает, что седьмой месяц беременности не является преградой для того, чтобы познакомиться с женихом. Холостяк очень удивился необычному появлению в программе. Он даже не понимал, для чего она сюда явилась. Но в приватной беседе всё стало ясно. Анжелика поведала Егору грустную историю, что у неё должна была состояться свадьба, а отец ребёнка ушёл к другой. Женщина хотела уверить холостяка, что она именно та, о которой он мечтал.

На окончательной церемонии Крид вручил беременной нижегородке букет с цветами, но это вовсе не значило, что она может идти дальше в проекте. Егор объяснил, что не намерен подвергать риску её ребёнка и проводил её к лимузину.