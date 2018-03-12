Мария Погребняк чуть не покалечила сыновей на катке

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Мария Погребняк с семьёй посетила ледовый каток. Однако на коньках она стоит хуже, чем на каблуках: фанаты обеспокоены здоровьем её сыновей, о чём пишет HotGeo.





Дизайнер и модель Мария Погребняк давно стала для своих подписчиц эталоном женственности, красоты и материнства. Но её методы воспитания и отношение к своим детям всё же иногда вызывает массу обсуждений в социальных сетях. Например, фолловеры пришли в недоумение от того, как Мария учит сыновей делать макияж. Так обычный семейный поход на открытый каток возмутил пользователь.



Если говорить точнее, то возмутила их сама Мария. Подписчики заметили, что девушка вовсе не умеет кататься на коньках. Поддержку она нашла в своих сыновьях, за которых ухватилась мёртвой хваткой. А задорные мальчишки не могли устоять на месте и всё время хотели отъехать от мамы и падать, сколько им захочется. Но падать им пришлось вместе с мамой, которая тянула их за собой. «Мамочка всех роняла», «Очень опасно падаете. Покалечитесь», - пишут девушке в Сети. Но Мария зачастую отвечает на замечания гневным постом.