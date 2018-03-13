Кристина Орбакайте опубликовала фото молодого Олега Табакова

Сегодня, 05:30

Кристина Орбакайте опубликовала снимок молодого Олега Табакова в своем аккаунте Instagram. Кристина подписала фотографию словами благодарности в адрес артиста.

Помимо фотографии, Кристина Орбакайте подписала фотографию теплыми словами о творчестве Табакова. Она назвала артиста гением, его роли – бессмертными, а вклад Олега Табакова в русскую культуру – бесценным.

Стоит отметить, что поклонники исполнительницы в комментариях к фотографии также выражают глубочайшие соболезнования. По заявлениям многих пользователей, утрата Олега Табакова – это потеря не только для его родных и близких, но и для всей российской культуры в целом.

Напомним, Олег Табаков скончался сегодня в Москве в возрасте 82 лет.