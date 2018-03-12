Кэмерон Диас завершила карьеру актрисы ради семьи и мужа

Сегодня, 18:47

Известная яркими ролями Кэмерон Диас сообщила своей подруге Сэльме Блэр о завершении актерской карьеры. Причиной такого поступка Диас стало желание создать семейный уют и больше быть времени с мужем Бенджи Мэдденом.

Кэмерон Диас завершила карьеру актрисы ради своего мужа. Об этом стало известно накануне от зарубежных СМИ, которые цитируют слова подруги блондинки. Сэльма Блэр рассказала, что «ангел Чарли» приняла такое решение, поскольку устала от съемок и ритма киноиндустрии.

«Мы встретились с Кэмерон за ланчем на днях, вспомнили наши совместные съемки в фильме «Милашка», - сообщила Сэльма Блэр.

Все новое незанятое время звезда готовится отдать своему возлюбленному. Также в планах сексуальной блондинки желание хранить семейный очаг. Пользователи сети предрекают Диас рождение детей, поскольку не верят в спонтанное решение своей любимицы.