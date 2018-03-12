Сегодня, 18:25

Илон Маск отжег на вечеринке Снуп Догга. Фанаты миллиардера порадовались, что изобретатель не только усердно работает, но и умеет отдыхать.

Главный акционер Tesla Илон Маск на один вечер отложил все дела и пришел на вечеринку популярного исполнителя. Также Илон сфотографировался со Снуп Доггом и подчеркнул, что они оба добились больших высот. Илон Маск уже давно признался, что неровно дышит к трекам рэпера.

Маск даже хотел производить машину Snoop Dug (от слова dug, копать).

Ранее Илон Маск спроектировал оружие на случай зомби-апокалипсиса. Любители "игрушек" со всего мира сразу же выкупили всю партию.