Катя Жужа посмеялась с обуви, созданной «специально для Ким Кардашьян»

Сегодня, 18:04

Звезда телепроекта «Дом-2» Катя Жужа на своей странице посмеялась над всемирно известным брендом обуви и одежды. Поклонники предупредили, что скоро эта вещь появится на ногах Ким Кардашьян.





Потенциальных покупателей такой необычной обуви Жужа назвала «жертвами моды». Девушка дала понять своим фанатам, что она находится в настоящем шоке от увиденного. Она опубликовала скриншот страницы популярного московского гипермаркета. На нём предлагались ботинки известного в мире французского модного дома Vetements. Странность заключалась в том, что ботинки имели вид поношенных, а место каблука заняло что-то наподобие канцелярского маркера.





За этот модный тренд магазин запросил почти 70 тысяч рублей. Хотя подписчики Кати Жужи уверяли, что видели их и за 80 тысяч. Компания Vetements действительно прославилась такой удивительной обувью, хотя на членах семьи Кардашьян – главных создателях мировых модных тенденций – их пока не заметили. Но раньше Ким Кардашьян купить пару таких сапожек выразила готовность Алёна Водонаева.