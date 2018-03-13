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Цымбалюк-Романовская покорила Большой своим платьем

Сегодня, 04:15

Виталина Цымбалюк-Романовская покорила публику в Большом театре своим нарядом. Девушка появилась на публике в шикарном платье от Dolce&Gabbana.

Несмотря на неутихающий скандал о разводе, Виталина не унывает и появляется в «высшем обществе» в качестве гламурной «светской львицы». На ней платье стоимостью свыше 70 тысяч долларов и улыбка «на миллион».

На церемонии музыкальной премии Bravo Виталина была не просто гостьей, она была звездой. Множество поклонников просили сделать с ней фотографию и дать автограф.

Однако, несмотря на фурор, который бывшая «домработница из Киева» произвела в Большом театре, в социальных сетях ее по-прежнему недолюбливают. Под некоторыми фотографиями Виталины проскакивают злобные комментарии. Пользователям не нравится подбор цветов, на котором остановилась Виталина. А кто-то из комментаторов заявил, "что бы Виталина не надела, всё как с садовода".


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