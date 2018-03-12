Максим Галкин до последнего верил, что Табаков будет жить

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Максим Галкин прокомментировал смерть режиссера СССР Олега Табакова. Комик до последнего верил, что деятель культуры и всеми любимый режиссер Московского драматического театра имени Пушкина будет жить еще долго.

"Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актёрского существования, чудесным образом вытянет его из тяжёлой болезни. Не случилось. Ушёл от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из "Мушкетёров", Мисс Эндрю из "Мэри Поппинс", Кот Матроскин наш ушёл! Конечно, можно пересматривать бесконечно эти роли гениальное не надоедает но безвозвратно ушло ощущение, что можно сходить в театр на Табакова, сверить часы с его талантом. Спасибо, Олег Павлович, что были с нами. Самые глубокие соболезнования всей прекрасной талантливой семье великого актёра.", написал на своей странице в Instagram Галкин.

Вчера, по данным СМИ, в сети опубликовали подлинное завещание Олега Табакова, в котором он назвал имена возможных приемников.