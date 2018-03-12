Наоми Кэмпбелл поразила фанатов редким снимком своей матери в молодости

Сегодня, 16:48

Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл показала, кому обязана своей молодостью и красотой. Знаменитая во всем мире «черная пантера» поразила поклонников редким архивным снимком своей матери в молодости.

Наоми Кэмпбелл в личном микроблоге показала, как её мать Валери Моррис-Кэмпбелл выглядела в молодости. Поклонники посчитали, что именно от Валери модель унаследовала прекрасные внешние данные. За короткое время снимок матери Наоми Кэмпбелл набрал более 60 тысяч отметок «Мне нравится».

Стоит отметить, что в молодые года Валери Моррис-Кэмпбелл была балериной. Свою знаменитую дочь женщина родила, когда ей едва ли исполнилось 18 лет. При этом сама Наоми никогда не видела своего биологического отца.