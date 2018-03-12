Ковальчук интимно поздравила Алексея Чумакова с днем рождения

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Юлия Ковальчук оповестила подписчиков в соцсети Instagram о 37-м дне рождения своего супруга. Певица интимно поздравила Алексея Чумакова. Восторженные подписчики позитивно оценили выходку Юлии.

Ковальчук не стала изменять традиции и поздравила своего супруга с праздником дня рождения. Певица отметила, что это уже 37 год жизни возлюбленного и сопроводила совместное фото трогательным и даже интимным поздравлением в словах.

«Ты честен и порядочен, как исчезающий вид в 21 веке)! Ты невероятно мудр...настолько, что кажется в прошлой жизни ты был пророком или тибетским монахом - ты видишь будущее и знаешь о прошлом!», - сообщает Юлия.

Вокалистка подчеркнула, что их связь очень сильна, и такая близость ее иногда пугает. Отметила хорошего отца для своих детей, и благодарит судьбу за встречу с Чумаковым. Поклонники пары очень обрадовались новостям, поскольку семья Ковальчук-Чумакова не выставляет подробности жизни на показ.