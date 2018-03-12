Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова засветила тату на обнаженной спине

Сегодня, 16:03

25-летняя модель из Тюмени Алена Шишкова снова продемонстрировала свою татуировку на обнаженной спине. Поклонники, которые неоднократно видели тату, снова стали спрашивать о значение надписи.

Алена Шишкова является активным пользователем социальной сети и практически ежедневно обновляет свой аккаунт интересными снимками из жизни или профессиональной деятельности. Недавно Алена заинтриговала поклонников новым селфи, где засветила свою татуировку на плече. Стоит отметить, что тату не новое, но всегда вызывает интерес у фолловеров.

Сама Шишкова не стала комментировать украшение своей спины и не раскрыла секрет загадочной надписи. Снимок набрал уже более 144 тысяч отметок «Мне нравится».