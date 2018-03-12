Ургант открывает парикмахерскую для волосатых мужчин на Первом канале

Сегодня, 16:01

Иван Ургант пообещал "сделать человека" из любого мужчины, который станет участником новой рубрики "Стрижём на Первом". Обратиться "телепарикмахерскую" сможет любой желающий.

Иван Ургант начал поиск волосатых мужчин, которым не мешало бы избавиться от лишних волос на бороде и голове. Привести себя в порядок представители сильного пола теперь могут на Первом канале под руководством Урганта.

"Ищем героев для нашей рубрики "Стрижём на Первом". Уважаемые мужчины, у вас борода, длинные волосы и вы хотите стать участником программы "Вечерний Ургант"? Мы ждем вас!", - обратился к потенциальным героям рубрики "Стрижём на Первом" Ургант.

Ведущий Первого канала пообещал, что "сделает человека" из любого мужчины, который "оброс" и имеет проблемы с волосами на теле и лице.