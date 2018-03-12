Участницей шоу «Холостяк» на ТНТ стала секс-просветительница из Норильска

Сегодня, 16:08

На телеканале ТНТ стартовал очередной сезон популярного шоу «Холостяк». Побороться за сердце Егора Крида попытается секс-просветительница из Норильска.

11 марта на канале ТНТ начался очередной сезон популярного телевизионного шоу «Холостяк», главным героем которого стал певец Егор Крид. Организаторы шоу сообщили, что поучаствовать в шоу захотело большое количество женщин, среди которых оказалась и девушка из Норильска.

26-летняя Елена Рыдкина родилась в северном городе, а учиться отправилась в Высшую школу экономики в Москве, на данный момент красавица работает секс-тренером. В анкете участница сообщила, что больше всего боится сойти с ума.

Также девушка заявила, что не старается найти себе мужа, а ее идеалом мужчины является высокий брюнет спортивного телосложения. В качестве вредной привычки у своего избранника Рыдкина допускает только чрезмерную любовь к сладкому.

Свое участие в шоу девушка рассматривает как бесценный опыт, который она может получить от жизни. В передачу она собирается привнести нотку феминизма и диалога о сексуальности.