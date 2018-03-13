Ирина Понаровская раскрыла свой секрет соблазнения мужчин

Сегодня, 02:30

Популярная советская певица Ирина Понаровская всегда была загадкой для окружающих. Звезда решила раскрыть свои секреты соблазнения мужчин.

Понаровская не постыдилась публично признаться в любви маляру. Такое трогательное событие произошло много лет назад во время одного из ее концертов. В те времена во время концертов звезды еще не показывали фееричных шоу, а удивляли своих поклонников раскованностью и шармом. Из такого обыденного для певицы момента, она смогла сделать яркое шоу.

В начале 2000-х Понаровская перестала выходить на сцену и жила на три страны – Россию, Эстонию и Норвегию. Напомним, что в Норвегии у звезды живет сын и внук. Ранее очень тусовочная певица сейчас отдает предпочтение тихой жизни. Сегодня, 12 марта певице исполнилось 65 лет, что не заставило ее выйти на люди и отпраздновать юбилей с размахом.

По воспоминаниям продюсера звезды Виктора Началова, Понаровская провела очень бурную и шумную молодость, что и объясняет ее желание провести вторую часть жизни в покое. Продюсер рассказал, что певица всегда отличалась отличным чувством юмора и могла разыгрывать людей, жаль только, что теперь она не часто принимает гостей и блещет своим остроумием.