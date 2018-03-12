Андреева неожиданно вернулась в программу "Время"

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Екатерина Андреева вернулась в эфир «Первого канала». Теперь ведущая будет вести программу «Время» по выходным дням.

Сообщается, что руководство «Первого канала» приняло такое решение после нелицеприятных высказываний от нынешнего ведущего программы Кирилла Клейменова. В одной из последних передач Клейменов позволил себе весьма неуместное высказывание сексуального характера.

В связи с этим, вероятно, руководители приняли решение вернуть Андрееву на «привычное место» ведущей программы «Время». Однако, в управлении «Первого канала» отметили, что поклонникам телеведущей не стоит особенно радоваться ее возвращению. Андреева будет вести программу только по выходным дням. По будням же, ведущим программы «Время» остается Кирилл Клейменов.

Стоит также отметить, что замену Андреевой на Клейменова многие связывают с предвыборной гонкой, которая во всю развивается в стране. Таким образом, подача материала от Екатерины не набирает достаточного «накала» для предвыборного периода.

Но многие специалисты пророчат возвращение излюбленной телеведущей всей страны снова в эфир. Ведь женственная подача материала от Андреевой, по мнению экспертов – это именно то, что необходимо людям в обычное время. Она способна вызывать уют и доверие.