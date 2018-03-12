Экстрасенс предрекла Якубовичу скорые проблемы со здоровьем

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Негодование зрителей «Первого канала» по отношению к словам Леонида Якубовича о «шизофрении», которой подвержены участники передачи «Поле чудес», может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у телеведущего. Об этом заявила экстрасенс Марианна Абравитова.

По словам ясновидящей, Якубович находится не в том возрасте, когда можно противостоять коллективной ненависти оскорбленных людей. Тем более, что среди участников популярной телепередачи Абравитовой было выявлено немало сильных энергетических вампиров. Телеведущему теперь стоит немедленно заняться своим здоровьем, иначе он его потеряет. Кроме того, Якубовича ожидают серьезные финансовые потери.

Ясновидящая дала несколько заочных советов Якубовичу, один из которых - уйти из публичного пространства и создать свое дело. Напомним, рассказывая о передаче «Поле чудес», которой исполнилось четверть века, Якубович заявил о том, что участники передачи поголовно больны шизофренией. Спустя короткое время выяснилось, что эта фраза была вырвана из контекста и получила негативную коннотацию.