VistaNews.ru


Экстрасенс предрекла Якубовичу скорые проблемы со здоровьем

Сегодня, 14:09

Негодование зрителей «Первого канала» по отношению к словам Леонида Якубовича о «шизофрении», которой подвержены участники передачи «Поле чудес», может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у телеведущего. Об этом заявила экстрасенс Марианна Абравитова.

По словам ясновидящей, Якубович находится не в том возрасте, когда можно противостоять коллективной ненависти оскорбленных людей. Тем более, что среди участников популярной телепередачи Абравитовой было выявлено немало сильных энергетических вампиров. Телеведущему теперь стоит немедленно заняться своим здоровьем, иначе он его потеряет. Кроме того, Якубовича ожидают серьезные финансовые потери.

Ясновидящая дала несколько заочных советов Якубовичу, один из которых - уйти из публичного пространства и создать свое дело. Напомним, рассказывая о передаче «Поле чудес», которой исполнилось четверть века, Якубович заявил о том, что участники передачи поголовно больны шизофренией. Спустя короткое время выяснилось, что эта фраза была вырвана из контекста и получила негативную коннотацию.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.