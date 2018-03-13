Митя Фомин показал в сети фото с любимой женщиной

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Митя Фомин всегда не очень охотно рассказывал о своей личной жизни. Недавно певец разместил в сети фото с любимой женщиной, которой оказалась его мама.

Поклонники таланта Мити Фомина постоянно следят за его страничкой в социальной сети Instagram, где экс-солист группы «Hi-Fi» делится информацией о себе и своем творчестве. Фанаты неоднократно замечали, что их кумир не хочет рассказывать о своей личной жизни и делиться ее подробностями.

Несмотря на это, накануне Фомин выложил в интернет редкую фотографию, на которой он изображен вместе с любимой женщиной. Певец сообщил, что мама всегда остается для него самой красивой, любимой и доброй. Также звезда поблагодарила ее за подаренную ему жизнь и пожелал хорошей погоды, настроения и избавления от всех проблем.

Такое трепетное отношение к матери тронуло поклонников исполнителя, которые оставили одобрительные отзывы под снимком. Кроме этого, женщине пожелали долгих лет жизни и здоровья. К сожалению неизвестно, когда был сделан снимок.