Звезда Instagram надела самое нескромное вагиноплатье года

Сегодня, 13:53

В Атланте прошла Gold Room Party. Звезда Instagram надела на мероприятие самое нескромное вагиноплатье года. Бриттани Реннер, обладательница осиной талии и широких бедер удивила свои красным нарядом.

Более 3 млн подписчиков 26-летней Бриттани Реннер позитивно оценили самое провокационное платье года. Девушка одела красный в пол наряд, подчеркивающий ее тонкую талию и пышные бедра.

Поклонники девушки уже отметили, что ее физическая форма может посоревноваться даже с Ким Кардашьян. Подписчики с удовольствием наблюдают за ее видеотренировками и любуются фотографиями в мининарядах. Приглашенные звезды мероприятия Gold Room Party также положительно отнеслись к выходке звезды социальной сети Instagram.