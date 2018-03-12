«Жирный лебедь»: Анастасия Волочкова опозорилась на сцене

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Анастасия Волочкова продолжает давать концерты в качестве балерины, однако поклонники не перестают критиковать знаменитость за лишний вес. Недавно Волочкову фанаты в Сети назвали «жирным лебедем» и попросили танцевать только для своего любовника.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова ответила на критику хейтеров и написала: «Надеваем пуанты, делаем шпагат, танцуем Лебедя и меряемся профессионализмом и умением трудиться. Выдержите?». Однако этим поступком вызвала ещё бурю негативных комментариев, в которых сообщается, что Волочкова только позорит себя на сцене.

«Все очень тяжело», «Так до конца и не смогла дотянуть такой простой для балерин номер, как лебедь. Да Насть, все в далеком прошлом. Лучше бы не показывали вашу беспомощность», «Жирный лебедь со спины», «Настенька, просто престарелый Лебедь какой-то! Уж извините! Не выкладывайте на всё обозрение свои танцы! Для домашних пляшите, пускай восхищаются!», - заявили интернет-пользователи.