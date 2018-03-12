VistaNews.ru


«Жирный лебедь»: Анастасия Волочкова опозорилась на сцене

Сегодня, 13:35

Анастасия Волочкова продолжает давать концерты в качестве балерины, однако поклонники не перестают критиковать знаменитость за лишний вес. Недавно Волочкову фанаты в Сети назвали «жирным лебедем» и попросили танцевать только для своего любовника.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова ответила на критику хейтеров и написала: «Надеваем пуанты, делаем шпагат, танцуем Лебедя и меряемся профессионализмом и умением трудиться. Выдержите?». Однако этим поступком вызвала ещё бурю негативных комментариев, в которых сообщается, что Волочкова только позорит себя на сцене.

«Все очень тяжело», «Так до конца и не смогла дотянуть такой простой для балерин номер, как лебедь. Да Насть, все в далеком прошлом. Лучше бы не показывали вашу беспомощность», «Жирный лебедь со спины», «Настенька, просто престарелый Лебедь какой-то! Уж извините! Не выкладывайте на всё обозрение свои танцы! Для домашних пляшите, пускай восхищаются!», - заявили интернет-пользователи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.