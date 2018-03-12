VistaNews.ru


Гарик Харламов чудом выжил после госпитализации с гриппом

Сегодня, 12:20

Гарик Харламов напугал своих поклонников новостью о болезни и госпитализации. Несколько дней резидент Comedy Club лежал в больнице с температурой 39,7. Врачи отчаянно боролись за жизнь артиста.

"Пробыв 4 дня в больнице, с температурой тела 39,7, с перепадом давления, жаром, а через час ознобом граничащем с судорогами, как будто меня со сковородки швырнулись в морозилку, я наконец то выписан и воспрянул! Дом, милый дом !!! Раньше слово грипп не вызывало у меня подобных ощущений. Я болел им и в детстве естественно, но тогда все обходилось чаем с малиной или мёдом. Теперь это круглосуточная капельница и антибиотики, но даже они первые два-три дня не очень то и помогают. Грипп возмужал с годами. Боюсь представить, что будет лет через 5. Надеюсь, что врачи придумают, как побороть эту бациллу и все остальные. Люди не должны болеть, а дети вообще не должны даже знать об этом ничего! Хочу сказать спасибо всем медсёстрам, которые помогали мне, ведь я загремел к ним 8 марта. Спасибо врачам и моим родным и близким. Хочу пожелать всем, кто болеет скорейшего выздоровления! Здоровье это самое главное, остальное решаемо. Фух, едем дальше ребята", - написал на своей странице в Instagram Харламов.

Поклонники не на шутку забеспокоились о здоровье Гарика, так как ему пришлось несколько дней лежать в клинике с очень высокой температурой. Харламов успокоил фанатов. Он сообщил, что уже находится дома и хорошо себя чувствует.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.