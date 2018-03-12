Гарик Харламов чудом выжил после госпитализации с гриппом

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Гарик Харламов напугал своих поклонников новостью о болезни и госпитализации. Несколько дней резидент Comedy Club лежал в больнице с температурой 39,7. Врачи отчаянно боролись за жизнь артиста.

"Пробыв 4 дня в больнице, с температурой тела 39,7, с перепадом давления, жаром, а через час ознобом граничащем с судорогами, как будто меня со сковородки швырнулись в морозилку, я наконец то выписан и воспрянул! Дом, милый дом !!! Раньше слово грипп не вызывало у меня подобных ощущений. Я болел им и в детстве естественно, но тогда все обходилось чаем с малиной или мёдом. Теперь это круглосуточная капельница и антибиотики, но даже они первые два-три дня не очень то и помогают. Грипп возмужал с годами. Боюсь представить, что будет лет через 5. Надеюсь, что врачи придумают, как побороть эту бациллу и все остальные. Люди не должны болеть, а дети вообще не должны даже знать об этом ничего! Хочу сказать спасибо всем медсёстрам, которые помогали мне, ведь я загремел к ним 8 марта. Спасибо врачам и моим родным и близким. Хочу пожелать всем, кто болеет скорейшего выздоровления! Здоровье это самое главное, остальное решаемо. Фух, едем дальше ребята", - написал на своей странице в Instagram Харламов.

Поклонники не на шутку забеспокоились о здоровье Гарика, так как ему пришлось несколько дней лежать в клинике с очень высокой температурой. Харламов успокоил фанатов. Он сообщил, что уже находится дома и хорошо себя чувствует.