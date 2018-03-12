В шоу «Холостяк» девушка из Ельца получила розу от Егора Крида

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В шоу «Холостяк» на ТНТ из 25 девушек герой выбрал 15 самых лучших. В число избранных попала девушка из Ельца Ольга Ломакина, которая получила розу от Егора Крида. Проект продлится 13 недель и завершится предложением от артиста музыкального лейбла Black Star.

Егор Крид стал холостяком одноименного шоу, стартовавшего вчера на ТНТ. Согласно условиям проекта, из 25 девушек герой выбирает 15 самых лучших. А далее на протяжении 13 недель главный герой будет узнавать девушек и искать ту единственную, которой в финале подарит кольцо и любовь.

В премьерной серии 6 сезона девушка из Ельца Ольга Ломакина получила симпатию от холостяка в виде красной розы.

Ранее сообщалось, что Егора Крида пытались завоевать секс-коуч, политолог, мать двоих детей и другие.