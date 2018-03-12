Ева Лонгория продемонстрировала поклонникам беременный живот

Сегодня, 12:04

Голливудская звезда Ева Лонгория показала подписчикам в социальной сети Instagram свой беременный живот. Как рассказала 42-летняя женщина, это большое счастье, но она уже мечтает о том, как снова сможет одеть свои любимые штаны.

Ева поведала фанатам, что сейчас каждый день борется с одеждой. Её большой живот постоянно выскакивает из свитеров, невзирая на её попытки опустить его. Данная ситуация поспособствовала тому, что актриса решила носить в это время уникальные леггинсы для беременности и обычные пышные платья.

Стоит отметить, новость про то, что Лонгория беременна, появилась в интернете ещё два месяца назад, но внимательные поклонники увидели изменения в фигуре актрисы осенью в прошлом году. Известно, что знаменитость ждёт ребёнка со своим супругом Хосе Бастоном.