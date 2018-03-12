Праздник весны ценой в полмиллиона устроил Киркоров для Пугачевой

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Алла Пугачева устроила праздник весны для своих друзей в одном из ресторанов столицы. Полмиллиона за банкет выложил Филипп Киркоров.

Алла Пугачева традиционно устраивает в начале весны банкет, который называется праздником желтых цветов. Таким образом, Примадонна разрешает приход весны. Традиционно на мероприятие приглашаются все друзья звездного семейства. Известно, что оплатить банкет в этом году вызвался экс-супруг звезды – Филипп Киркоров, который выложил за праздник полмиллиона рублей.

В числе гостей праздника оказалась чета Буйновых, Николай Басков, певица Жасмин, Борис Моисеев, а также все бывшие и настоящие члены семьи Пугачевой. В этом году на мероприятии присутствовало и молодое звездное поколение – дети Пугачевой и Галкина, Киркорова, Орбакайте и Жасмин.

Многие отметили, что на празднике не оказалось Валерии с мужем. Многие отмечают, что несмотря на кажущееся дружелюбие, Пугачева не очень жалует Пригожина. Как рассказал сам Иосиф Пригожин, он всегда отдельно поздравляет Примадонну и не афиширует свои действия на всеобщее обозрение.

В этом году лейтмотивом праздника стали песни советского периода, которые с огромным удовольствием пели в караоке. Сообщается, что в качестве нового члена круга Пугачевой в этом году присутствовала на празднике Ирина Хакамада.