Трехлетняя жительница Сибири уложила Галкина на лопатки

Сегодня, 11:41

Трехлетняя жительница Сибири Вероника Кеменова уложила Галкина приемом из джиу-джитсу. Маленькая девочка стала героиней программы «Лучше всех», в эфире которой продемонстрировала болевой прием на ведущем.

Как известно, в программе «Лучше всех» Максим Галкин вручает лучшим медали. Медаль «Лучше всех» стала для Вероники четвертой в коллекции. Помимо этого, у девочки имеется золотая медаль соревнований по борьбе и две серебряных.

Стоит отметить, что Вероника заслужила свои медали не просто так. Именно это она и доказала, когда в эфире передачи сперва уложила на лопатки Максима Галкина, а после провела болевой прием. Галкину пришлось сдаться на глазах у телезрителей.