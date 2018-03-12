Дальнейшие выступления грозят Ольге Бузовой операцией

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Неделю назад на одном из своих концертов Ольга Бузова повредила ногу. Врачи рекомендовали Бузовой покой, однако звезда не намерена менять свои планы. Это может грозить ей операцией.

Как сообщается, Бузова повредила ногу во время исполнения одного из танцевальных номеров. Из зала ее увозили на машине скорой помощи. Вернувшись в Москву Бузова обратилась к специалистам. Врачи диагностировали серьезное растяжение мышцы у певицы и прописали «полный покой».

Однако, знаменитость наотрез отказывается выполнять предписание врачей. Ольга заявила, что не намерена отменять ни концерты, ни спектакли и будет продолжать выступать. В данный момент Бузова «сидит» на обезболивающих препаратах и внутрисуставных уколах, чтобы иметь возможность нормально передвигаться.

Врачи заявили, что Ольге необходим отдых и реабилитация. Если она продолжит активно выступать, то для нее все может закончится плачевно. Скорее всего, что в случае осложнений, потребуется хирургическая операция на ноге певицы.