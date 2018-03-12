Виктория Райдос родила сына

Сегодня, 10:43

«Лучший экстрасенс России» Виктория Райдос снова стала мамой. У победительницы «Битвы экстрасенсов» родился сын.

Как сообщается, Виктория родила сына 7 марта и сейчас уже находится дома с новорожденным. В своем послеродовом интервью Виктория отметила, что у нее был вариант уехать рожать за границу, однако она очень быстро отказалась от этого. Как говорит сама Райдос, рожать надо там, где ты живешь. Кроме этого, она отметила, что в Санкт-Петербурге есть хорошие больницы и превосходные врачи.

Стоит отметить, что у Виктории, помимо новорожденного сына, есть еще дочь, которой чуть больше четырех лет.