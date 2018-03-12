Гуф назвал Кети Топурию "своей девочкой"

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Интернет давно заполнили слухи о рэпере Гуфе и певице Кети Топурии. Теперь большинство их поклонников уверены, что у знаменитостей роман. Такая уверенность пришла после того, как Гуф оставил довольно милый комментарий, под одной из фотографий девушки. «That’s my girl» (Это моя девочка), написал Гуф, на что в ответ получил "поцелуйчик".

Напомним, около года назад Кети рассталась со своим супругом. Во многом этот развод связывали именно с ее отношениями с Гуфом. Однако, пара ни разу не заявляла официально о своих отношениях. Даже наоборот – Кети Топурия неоднократно говорила, что они с Гуфом только друзья. Это не мешает им публично проявлять чувства в соцсетях и даже ездить в совместный отпуск.

Несмотря на уверенность поклонников, звезды пока не торопятся официально подтверждать или опровергать свои романтические отношения.