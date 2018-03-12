Актриса Жанна Эппле разочаровала фанатов состарившимся лицом

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Известная актриса Жанна Эппле разочаровала своих многочисленных фанатов глубокими морщинами и седыми волосами. Последний снимок доказал, что актриса значительно сдала позиции.

53-летняя Жанна Эппле подверглась атаке со стороны хейтеров, которые явно не оценили внешность знаменитости и посчитали, что актриса сильно постарела. За Жанну заступились её преданные поклонники, которые посчитали, что состаренный вид получился из-за неудачного ракурса фотографии и белого цвета волос.

«Жанчик совсем не айс! Уже один глаз налево, другой направо!», «Да, Жанна с таким цветом волос на старушку похожа», «Что с лицом Жанны??? Как восковая», «Жанна постарела не хило», «Не хочу никого обидеть. Но, правду многие написали белый цвет волос Жанну старит», - прокомментировали фото пользователи Сети.