Безруков поделился с поклонниками милым фото жены и дочери

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11 марта чета Безруковых отметила вторую годовщину своей свадьбы. Актер поделился со своими поклонниками умилительными фотографиями жены и дочери.

Сергей Безруков не часто радует своих поклонников новыми фотографиями, которые рассказывают о его личной жизни. Основное внимание он уделяет работе, поэтому и делится своими творческими достижениями. Вчера 11 марта актер в своем аккаунте разместил очень трогательные кадры, на которых запечатлены жена и дочь. Звезда прокомментировал, что жена и дочь Мария являются его самыми хорошими девочками.

Поклонники Безрукова поздравили пару с годовщиной свадьбы и пожелали долгих лет любви и согласия. Актер поблагодарил подписчиков за поздравления. Известно, что на страничку звезды в интернете подписано уже более одного миллиона человек. Кроме этого, Безруков рассказал, что его полуторагодовалая дочь тоже проявляет артистические задатки, что очень радует его как отца.