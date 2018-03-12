Евгений Осин завалил внебрачную дочь дорогими подарками

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Евгений Осин после частичного избавления от пагубного пристрастия к алкоголю в клинике Таиланда решил создать семью со своей бывшей возлюбленной Еленой, родившей от него дочь 12 лет назад. Певец буквально завалил Анастасию дорогими подарками.

Благодаря вмешательству Андрея Малахова и Даны Борисовой, которые определили Осина в клинику, певец начинает новую жизнь. Он намерен восстановить былые отношения с Еленой, официально с ней расписаться и удочерить 12-летнююю Анастасию. Евгений почувствовал себя нужным и постоянно доказывает это, опекая дочь и даря ей дорогие подарки. Например, породистого щенка за 100 тысяч рублей.

Елена и Анастасия отвечают Осину взаимностью. Женщина говорит, что готова благосклонно ответить на официальное предложение Евгения. Хотя, по словам Елены, певец еще чувствует тягу к спиртному, но старается пить умеренно. К сожалению, со старшей дочерью, 16-летней Агнией у Осина натянутые отношения. Девушка не желает общаться с отцом, особенно после того, как она узнала о его планах жениться на бывшей возлюбленной.