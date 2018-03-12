Тимур Еремеев попал в серьезное ДТП

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Тимур Еремеев попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но не пострадал в нем. Информацию об инциденте актер выложил в своем микроблоге.

Популярный актер Тимур Еремеев всегда был откровенен со своими поклонниками. Звезда делится информацией о своей жизни и работе в микроблоге. Подписчики следят за новыми фотографиями, которые актер выкладывает регулярно в сеть. Так, днями Еремеев попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, но травм не получил.

После инцидента актер поехал на работу и сообщил фолловерам в сети, что надеется на прекрасный день. Стало известно, что в автомобиль молодого актера въехал трактор, водитель которого не заметил машину во время выполнения маневра.

Актер поспешил успокоить своих поклонников – с его здоровьем все в порядке. Сообщается, что в результате столкновения с трактором пострадало только транспортное средство Еремеева.