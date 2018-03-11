Анна Семенович покорила фанатов мастерским видео со спуском на лыжах

Вчера, 23:11

Известная в мире спорта Анна Семенович доказала, что кроме фигуристки она еще и прекрасная лыжница. В социальной сети она выложила видео с произведенным спуском.

Анна Семенович покорила фанатов своим уникальным спуском на лыжах. Девушка мастерски выполнила грандиозный маневр на лыжах с применением всех норм и трюков. На пути Семенович встречались другие лыжники, но она их обходила профессионально, не зацепляя. Хотя некоторые просто сваливались с ног, увидев красавицу в спортивном комбинезоне.

Видео опубликовано в соцресурсе и уже собирает сотни просмотров. Поклонники дарят Семенович массу комплиментов, подчеркивая ее талант к спорту.