Ваенга купила бутыль самогона на блошином рынке в Нижнем Новгороде

Вчера, 21:22

Знаменитая Елена Ваенга приобрела обычный бутыль для самогона на «блошином рынке» в Нижнем Новгороде. После удачной концертной программы певица отправилась по святым местам в Дивеево.

Елена Ваенга похвасталась уникальными товарами, которые ей удалось приобрести в Нижнем Новгороде. Девушка побывала на рынке в районе Большой Покровской, который среди населения именуется, как «блошиный». Там певица купила несколько аксессуаров: утюг старых времен, бутыль для самогона, часы, миниатюрный колокольчик и даже пионерский горн. Все эти вещи она сфотографировала на камеру своего смартфона и выложила снимки на персональной странице социального ресурса.

За все приобретенные покупки Ваенга заплатила всего 1500 рублей. Фото с бутылкой для самогона и другой постсоветской атрибутикой поклонники сразу оценили. Но путешествие звезды шоу-бизнеса на этом не закончилось. Елена поехала к святым местам в Дивеево. По ее словам, именно визит в эту местность подарил ей сына, которого счастливая женщина родила в 2015 году.